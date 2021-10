'빚더미' 오른 헝다, 홍콩 부동산 중개회사 2곳에 피소

소송 이유는 수수료 미지급

[아시아경제 차민영 기자] 350조원대의 빚을 진 중국 2위 부동산 개발 업체 헝다가 홍콩의 부동산 중개회사 두 곳으로부터 수수료 미지급을 이유로 소송을 당한 것으로 알려졌다.

6일(현지시간) 외신에 따르면 홍콩 부동산 중개업체 센탈린은 지난달 헝다를 상대로 미지급 수수료 310만 홍콩달러(약 4억8000만원)를 지불하라는 소송을 홍콩 법원에 제기했다.

센탈린의 한 임원은 센탈린이 지난달 중국 광저우 법원에도 헝다를 상대로 수수료를 지급하라는 소송을 제기한 것으로 알려졌다.

홍콩의 또 다른 부동산 중개회사 미드랜드도 헝다로부터 수수료 4345만 홍콩달러(약 66억7000만원)를 받지 못했다며 소송을 제기한 것으로 드러났다.

헝다는 홍콩에서 2019년 10월부터 아파트 분양 사업을 진행하고 있으며, 홍콩 부동산 중개회사가 파트너로 참여하고 있다.

헝다는 지난달 23일과 29일 예정된 달러 채권 이자 8350만 달러(약 993억원)와 4750만 달러(약 559억원)를 지급하지 못해 디폴트(채무불이행) 위기에 휩싸였다. 헝다는 위안화 채권 이자만 지급하고 달러 채권에 대한 이자는 지급하지 못한 것으로 전해졌다.

국제 신용평가사 피치는 지난달 29일(현지시간) 보고서를 내고 헝다와 헝다 계열사의 장기 외화 표시 발행자 등급(IDR)을 'C'로 하향 조치했다. 피치는 보고서에서 "헝다의 등급 하향은 달러화 채권 이자가 미지급된 상황이 반영된 것"이라고 밝혔다.

헝다에서 시작된 중국에 대한 불신은 중국 기업들에게도 위협이 되고 있다. 헝다의 전기차 사업 계열사인 헝다자동차 등도 주가가 폭락하는 등 연쇄적으로 영향을 받고 있다.

다만 시장에선 중국 정부가 헝다 그룹을 직접 지원하는 등 구제금융을 실시하지는 않을 것이란 관측이 나온다. 블룸버그는 중국 정부가 헝다 위기가 전파되는 것을 막기 위해 노력하고 있지만 헝다를 구제하지는 않을 전망이라고 보도한 바 있다.

