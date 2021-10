8일 박람회 홈페이지 오픈‥ 다양한 콘텐츠 제공

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시가 오는 8일부터 24일까지 장자호수생태공원에서 개최할 예정이었던 '제9회 경기정원문화박람회'를 전면 온라인으로 전환해 개최하기로 했다.

1일 구리시에 따르면, 온라인 전환 개최는 코로나19 방역상황을 고려, 급하지 않은 축제·행사는 재검토하라는 국무총리 요청에 이어, 중앙재난안전대책본부의 대면 축제·행사를 취소 또는 연기하거나 온라인 전환 협조 요청에 따른 조처다.

이에 시는 오프라인 행사를 전면 취소하고, 8일 오픈하는 박람회 홈페이지를 통해 '정으로 물드는 뜰'이라는 주제로 정원 관련 콘텐츠를 제공할 방침이다.

안승남 시장은 "온라인 박람회로 전환됐으나, 다채로운 정원 컨텐츠를 많은 시민이 감상할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 관심과 성원을 당부했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr