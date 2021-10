이재명 측 "휴대폰 버리라고 지시?…노무현 '논두렁 시계' 사건 판박이냐"

"국힘·보수언론, 문장 악의적으로 편집"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사 측이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 이 지사가 부정한 관계에 있다는 의혹에 고(故) 노무현 전 대통령의 '논두렁 시계 사건'을 언급하며 맞받았다.

이재명 캠프 전용기 대변인은 1일 논평을 통해 "국민의힘과 일부 보수언론은 나치 괴벨스처럼 또 사람을 사지로 몰려고 한다. 치가 떨린다"며 "이들은 다른 내용을 마치 하나의 문장처럼 악의적으로 편집하고 있다"고 주장했다.

이는 유 전 본부장이 지난달 29일 검찰의 압수수색 당시 자신의 휴대전화를 창밖에 던진 사건 이후 이 지사가 지난 2016년 "여러분은 절대 사고를 치면 전화기를 뺏기면 안 된다"고 한 발언이 재조명된 것을 두고 말한 것이다.

전 대변인은 "이런 악의적인 행위는 '논두렁 시계 사건'의 판박이 아니냐"면서 과거 고(故) 노무현 전 대통령에 대한 보도에 빗대기도 했다.

'논두렁 시계 사건'은 2009년 5월 일부 언론이 '노 전 대통령이 박연차 태광실업 회장으로부터 받은 명품 시계를 논두렁에 버렸다고 진술했다'고 보도한 사건을 말한다. 당시 노 전 대통령은 사실이 아니라며 부인했고, 보도 이후 열흘 만인 5월23일 목숨을 끊었다.

앞서 국민의힘 대선주자인 하태경 의원은 "이재명 후보는 이번에도 유동규 씨에게 핸드폰 버리라고 지시했나"라고 공격하기도 했다.

전 대변인은 "연관성이 없는 과거 발언을 끄집어내 허위사실을 만들어내 국민 정서를 자극하는 이유가 무엇인가"라며 "이들의 추악한 선동과 날조에 속을 국민은 없다. 국민의힘과 일부 보수언론은 공작정치를 이만 멈출 것을 경고한다"고 강조했다.

