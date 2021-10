하태경 "'사고 치면 핸드폰 뺏기지 말라'던 이재명, 유동규에 지시 내렸나"

하태경 "겁먹은 강아지가 시끄럽게 짖는 법...쫄보 짓 멈추고 특검 수용하라"

[아시아경제 김서현 기자] 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리가 지난 29일 자택 압수수색 직전 휴대전화를 창밖으로 던진 행위를 두고 국민의힘 대선 예비후보 하태경 의원이 "과연 이재명 후보의 최측근답다"고 비판했다.

30일 하 의원은 자신의 페이스북을 통해 "대장동 사건의 핵심인물인 유동규 씨가 검찰 압수수색을 피해 핸드폰을 인멸했다고 한다"며 "이 후보는 지난 2016년 한 강연에서 '사고 치면 핸드폰 뺏기지 말라. 인생기록 싹 들어있다'는 황당 발언으로 물의를 일으킨 전례가 있다. 이번에도 유동규 씨에게 핸드폰 버리라고 지시했나?"라고 말했다.

이어 "이 후보는 깃털 핑계 대고 빠져나가기 위해 요즘 아무 말 대잔치를 벌이고 있는데 원래 겁먹은 강아지가 시끄럽게 짖는 법"이라며 "이재명 후보가 특검을 거부하는 이유는 간단하다. 여야 합의로 상설특검을 실시하면 대선 전에 아수라의 진실이 밝혀지기 때문"이라고 지적했다. 그러면서 "이걸 막으려고 주막집 강아지마냥 시끄럽게 짖어대기만 하는 것"이라고 꼬집었다.

하 의원은 또 "이 후보는 '자신이 아니었으면 국민의힘과 결탁한 민간업자 세력이 대장동 개발이익 100%를 먹었을 것'이라고 헛소리를 늘어놓고 있다. '일본이 아니었으면 아시아는 전부 서구오랑캐 차지가 됐다'는 일본제국주의자들 헛소리와 판박이"라며 "이재명 후보가 그렇게 자신 있으면 쫄보 짓 그만하고 당장 특검을 수용하기 바란다"고 강조했다.

앞서 유 전 사장 직무대리는 29일 오전 서울중앙지검 대장동 개발 의혹 사건 전담 수사팀(팀장 김태훈 4차장검사) 소속 수사관들이 집 초인종을 누르자 약 20분이 지난 뒤에야 문을 열어 준 것으로 알려졌다. 그는 수사관들이 집에 들어오지 못하고 대기하는 동안 자신의 휴대전화를 창밖으로 던졌고, 뒤늦게 검찰 수사관들이 인근 도로를 수색했지만 찾지 못한 것으로 전해졌다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr