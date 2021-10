데스커, 롯데몰 광명점에 '데스커 브랜드샵 광명점' 개장

[아시아경제 김종화 기자] 더 나은 가능성을 만드는 워크 앤 라이프스타일 가구 브랜드 '데스커(DESKER)'가 경기도 광명시에 위치한 롯데몰 광명점에 데스커만의 공간 솔루션을 담은 '데스커 브랜드샵 광명점'을 오픈했다.

수도권 서남부 지역 소비자와 접점을 확대하기 위해 오픈한 데스커 브랜드샵 광명점은 ▲자녀의 집중력 향상을 돕는 스터디 존 ▲재택근무를 위한 홈 오피스 존 ▲소형오피스 사용자를 위한 B2B존 등 총 7개 테마별 전시 공간으로 구성된다. 각 테마별 공간에서 소비자들은 최근 변화하는 라이프스타일에 최적화된 공간 솔루션을 살펴보고, 사용자의 신체 밸런스에 맞게 높낮이 조절이 가능한 '모션데스크', 최상의 게임 환경을 선사하는 '게이밍데스크' 등 데스커 주력 제품을 직접 체험할 수 있다.

브랜드샵 광명점 오픈 기념으로 데스커는 오는 31일까지 제품을 구매한 모든 고객(액세서리류 제외)에게 데스크 용품을 수납할 수 있는 '데스커 오거나이저'를 증정한다. 멤버십 가입 및 행사 상품 구매 시 추가 할인 혜택과 사은품을 제공한다.

데스커 관계자는 "KTX 광명역 인근에 위치한 데스커 브랜드샵 광명점을 통해 수도권 서남부 지역 고객은 물론 광명역을 찾는 지방 거주 고객들도 데스커 솔루션과 제품을 쉽게 체험할 수 있을 것"이라면서 "데스커는 대표적인 워크 앤 라이프스타일 가구 브랜드로서 앞으로도 온오프라인 고객 접점을 지속적으로 확대해 나갈 방침"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr