마이다스에셋운용, '클린메타버스 성장주 펀드' 출시

[아시아경제 이민지 기자] 마이다스에셋자산운용은 성장테마인 클린산업과 메타버스 산업 관련 주식에 투자하는 글로벌 성장주 펀드인 ‘마이다스 글로벌 클린메타버스 성장주 주식 펀드’를 출시했다고 27일 밝혔다.

클린산업은 인류의 생존과 직결된 산업이다. 기후위기에 대처하기 위해 세계 각국은 탄소중립 목표를 달성하기 위한 노력에 박차를 가하고 있으며, 이에 따라 태양광, 풍력 등 재생에너지와 수소, 배터리 등 관련 산업에 대한 투자가 대규모로 이루어지고 있다. 클린산업이 우리가 사는 세상을 더 낫게 바꾸는 산업이라면 메타버스는 가상현실로 또다른 세상을 만들어나가는 산업이라 할 수 있다. 메타버스는 단순한 가상현실을 넘어 현실과의 연계와 사용자들간의 교류를 통하여 새로운 시장을 창출하고 있다.

메타버스 부분에선 관련 테마 펀드들이 출시됐지만 이들은 주로 미국 기술주 위주로 투자하고 있어 성과 변동성이 커질 수 있다.새로 출시된 마이다스 글로벌 클린메타버스 주식 펀드는 메타버스와 함께 또 하나의 중요한 성장 테마인 클린산업에도 투자해 핵심적인 성장 트렌드를 충분히 반영하면서도 국가별, 업종별 분산투자를 통해 변동성을 낮추면서 장기성과를 기대할 수 있다는 이점이 있다,

산업재, 소재 분야의 첨단기업이 주류를 이루는 클린산업과 IT관련 높은 기술력을 갖춘 기업들이 많은 메타버스 산업은 그 자체로 좋은 분산투자 기회를 제공하며, 마이다스에셋은 메타버스를 통해 높은 부가가치를 창출하는 패션, 컨텐츠 업체들과 기술력을 갖춘 중소기업들까지 발굴하여 투자효과를 극대화할 계획이다.

마이다스에셋자산운용 관계자는 “마이다스에셋의 해외 현지 법인을 포함한 글로벌 네트워크와 더불어 성장산업 분석에 유용한 딥서치 엔진을 통해 클린산업과 메타버스에서 중추적인 역할을 할 기업을 발굴하는 리서치 시스템을 적극 활용할 계획”이라며 “현시점에서 가장 각광받고 있는 두 성장테마를 편하게 하나의 펀드로 투자하는 펀드로 해외 주식시장에 적극적으로 장기 투자하고자 하는 투자자들의 수요를 충족시킬 상품”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr