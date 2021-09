돌고래 1400마리 학살한 '사냥 전통'…바다가 새빨갛게 물들었다

덴마크령 페로 제도 전통 '그라인드'

돌고래 해안가로 몰아 척추 끊어 사냥

기존 평균보다 2배 더 많은 1428마리 떼죽음

동물 보호 단체 "'사냥'이 무질서한 '학살' 변질"

[아시아경제 임주형 기자] 대서양 한 섬에서 돌고래 약 1400마리가 학살당하는 일이 벌어졌다. 수백년 넘게 유지된 사냥 전통이다. 그러나 사냥당한 돌고래 수가 기존의 두배에 달했고, 사냥 과정도 너무 잔혹한 것으로 알려져 현지에서도 논란이 일고 있는 것으로 전해졌다.

지난 14일(현지시간) 영국 방송 'BBC'에 따르면, 최근 해양 환경보호단체 '씨 셰퍼드(sea shepherd)'는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 북대서양 덴마크 자치령 페로 제도에서 벌어진 돌고래 집단 사냥 사건에 대해 폭로했다.

이 단체에 따르면, 지난 12일 페로 제도에서는 돌고래 1428마리가 사냥당했다. 씨 셰퍼드가 SNS에 올린 사진을 보면, 죽은 돌고래들에게서 흘러나온 피가 해안가를 붉게 물들이고 있다.

이같은 고래 사냥은 페로 제도에 전해져 내려오는 '그라인드'라는 사냥 전통으로 알려졌다. 그라인드는 선박을 타고 돌고래 무리를 해안가까지 몰고 간 뒤, 특수 제작된 칼로 돌고래의 척추를 자르는 방식으로 이뤄진다.

무려 700년 넘게 이어져 온 페로 제도의 전통으로, 과거에는 돌고래 사냥을 통해 식량을 얻는 것은 물론 공동체 의식을 다진 것으로 알려졌다.

페로 제도 정부에 따르면 매년 평균 600마리의 돌고래가 그라인드로 사냥당한다. 그러나 올해 그라인드에서는 기존의 2배가 넘는 1400마리 이상의 돌고래가 희생당한 것이다.

현지에서도 예상외의 사냥 규모에 논란이 일고 있는 것으로 전해졌다. 현지 포경업 협회 회장은 BBC와 인터뷰에서 "애초 돌고래 떼를 탐지했을 때는 200마리 정도로 짐작했다"라며 1400마리 넘는 돌고래가 사냥당한 것은 '실수'라고 인정했다.

씨 셰퍼드는 이번 그라인드가 위법이라고 주장하기도 했다. 지난 2017년 통과한 페로제도 행정명령에 따르면, 그라인드를 시행할 때는 충분한 숫자의 사냥꾼을 배치해야만 한다. 그러나 사냥이 이뤄진 지역 그라인드 감독관은 올해 사냥에 대해 통보받지 못한 것으로 전해졌다.

이와 관련, 씨 셰퍼드는 "페로 정부만큼 돌고래와 도요새를 빨리 죽이는 경우는 없다"라며 "그라인드 '사냥'은 종종 무질서한 '학살'로 변질될 수 있다"고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr