강병원 "국민연금, 日전범기업에 1.5조 투자...국민 정서에 맞지 않아"

[아시아경제 박지환 기자] 국민연금이 일본 전범기업 주식에 1조5000억원 넘게 투자하고 있어 국민 정세에 맞지 않다는 지적이 나왔다.

19일 국회 보건복지위 소속 더불어민주당 강병원 의원이 국민연금으로부터 제출받은 투자 현황에 따르면 올해 2월 기준 국무총리실 지정 일본 전범기업에 투자된 액수는 1조5700억원에 이른다. 직접 투자가 8800억원, 간접 투자가 6900억원 규모이다.

신에쓰화학(직접 1629억원·간접 1963억원), 도요타자동차(직접 2772억원·간접 633억원), 구보타(직접 545억원·간접 622억원), 다이킨공업(직접 1036억원·간접 65억원) 등의 규모다. 하시마섬 강제 노역과 연관된 미쓰비시그룹 계열사에도 총 942억원이 투자됐다.

강병원 의원은 "연금운용과 일본 경제의 특성을 감안하면 모든 전범기업 투자를 완전히 배제하는 것은 비현실적이지만, 간접투자도 아닌 직접투자는 국민 정서에도 맞지 않고 ESG(환경·사회·지배구조) 투자에도 위배된다"고 지적했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr