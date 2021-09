[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 2023년까지 275억원을 투입해 '지능형 교통체계(ITS)'를 시 전역에 구축한다.

ITS는 검지기, 신호등 등 교통시설에 정보, 통신 등 첨단기술을 접목해 차량 흐름을 원활하게 하는 차세대 교통 관리시스템이다.

성남시는 구급차, 소방차가 골든타임을 확보할 수 있도록 긴급차량 우선신호 시스템을 도입하고 교통량, 속도, 대기행렬 등을 분석해 맞춤형 신호를 부여하는 스마트 교차로 시스템을 운영할 계획이다.

공영 주차장의 빈자리 정보를 실시간으로 수집해 앱을 통해 서비스하는 주차정보 관리시스템도 적용한다.

시 관계자는 "긴급차량 우선신호, 스마트 교차로, 주차정보 관리시스템이 도입되면 시 전역의 교통관리가 체계적으로 이뤄져 안전성과 효율성을 높이게 될 것"이라고 설명했다.

