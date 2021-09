드림텍, 자회사 드림텍오토모티브 지분 매각…“신사업 투자 강화”

경영권 포함 지분 전량(1000만주) 에스맥에 매각

매각 대금 249억원, 스마트 의료기기·5G 사업에 투자

[아시아경제 김희윤 기자] 종합전자부품 제조기업 드림텍은 자회사 ‘드림텍오토모티브’를 매각하고 스마트 의료기기 등 신사업 및 핵심사업 경쟁력 강화에 나선다고 14일 밝혔다.

드림텍은 이날 드림텍오토모티브의 경영권을 포함 지분 전량(1000만주)을 에스맥 주식회사에 매각한다고 밝혔다. 드림텍이 보유한 드림텍오토모티브 지분은 100%로, 매각 대금은 249억원이다.

드림텍에 따르면 드림텍오토모티브는 지난해 7월 드림텍 전장사업부문의 물적분할로 설립됐다. 이후 책임경영체제를 확립하고, 제조공정 및 조직 효율화를 통한 원가구조 개선에 앞장서 왔다. 자동차헤드램프, 주간주행등 및 후방램프등에 적용되는 차량용 LED 램프 모듈을 천안공장과 중국 강소공장에서 생산해 현대모비스를 포함한 국내외 글로벌 자동차 부품업체에 공급하고 있다. 지난해 드림텍오토모티브의 매출액은 405억원이다.

이번 드림텍오토모티브 지분 매각은 지난해부터 추진된 드림텍의 사업효율화 일환으로 진행됐다. 드림텍은 확보한 매각 자금을 스마트 의료기기를 비롯한 신사업 투자와 핵심사업 경쟁력 강화를 위해 사용한다는 계획이다.

드림텍 관계자는 "전장사업이 드림텍의 기존 사업인 스마트폰 모듈 사업이나 신사업과는 업의 성격이 상이해 사업 효율성 제고 차원에서 보유 지분 매각을 결정했다"며 "이번 지분 매각으로 확보한 자금은 사내 보유금으로 적립하는 대신 신사업에 투자하는 것이 기업가치와 주주가치 제고에 도움이 될 것으로 판단해 스마트 의료기기 사업과 5G 사업 등 미래 성장사업의 양산설비 구축과 연구개발자금 등으로 활용할 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr