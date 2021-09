SK이노베이션, 친환경 스타트업 육성 프로그램 '에그' 가동

[아시아경제 김혜원 기자] SK이노베이션이 중소벤처기업부, 창업진흥원과 친환경 스타트업 육성 프로그램인 '에그' 발대식을 개최했다고 14일 밝혔다.

'에그'는 '에'스케이 이노베이션과 '그'린벤처가 함께 만든다는 의미로, 중기부와 창진원이 주관하는 '창업 도약 패키지-대기업 협업 프로그램'의 일환이다. 에그에 선발된 스타트업은 각 사별로 창업 도약 패키지 기반 사업화 지원금을 최대 3억원까지 지원받는다. 이 자금을 통해 SK이노베이션과 시범사업 개발도 가능하다.

전날 코로나19 상황을 감안해 온라인으로 열린 발대식에는 사업성, 혁신성, SK이노베이션 계열 협업 가능성 등 영역에서 외부 심사위원단을 통해 선발된 20개 친환경 스타트업이 참여했다. 스타트업의 사업 분야는 ▲친환경 주유소 플랫폼 ▲폐플라스틱 수거·재활용 ▲전기차 배터리 소재·재활용 ▲생산설비 적용 저탄소 기술 등 친환경, 저탄소 분야다.

SK이노베이션, 중기부, 창진원은 에그 발대식 이후 첫 발걸음으로 9월부터 선발된 20개 스타트업을 대상으로 개방형 혁신 방식의 교육, 협업 프로그램을 실시한다.

SK이노베이션은 이번 에그에 참여한 20개 스타트업 중 우수 스타트업 최대 3~5개 회사를 선정해 SK이노베이션 계열 사업 자회사와 공동 사업화 기회를 제공하고, 사회 혁신을 위해 투자하는 임팩트 펀드와 공동 투자를 검토할 계획이다.

SK이노베이션 ESG(환경·사회·지배구조) 디자인팀을 총괄하는 조경목 SK에너지 사장은 "에그를 계기로 대기업과 친환경 스타트업이 상생하는 창업 생태계가 조성, 확산되길 바란다"라며 "앞으로도 SK이노베이션은 그린 스타트업과 협업을 통해 사회의 지속가능성을 높이는 ESG 활동을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

