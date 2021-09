[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 재학생을 대상으로 ‘청년고용정책을 맞춰라!’ 이벤트를 온라인으로 진행 중이다고 8일 밝혔다.

1학기에 이어 실시되는 이번 이벤트는 청년들이 알아두면 좋을 청년고용정책과 호남대학교 대학일자리센터에 대한 퀴즈를 온라인으로 응모하면 매주 목요일 2시 정답자를 추첨하여 선물을 지급하는 방식으로 진행된다.

참여방법은 호남대학교 종합정보시스템 포스터의 QR코드에 접속해 응모 할 수 있으며, 9월 9일 2학기 첫 회를 추첨할 예정이다.

