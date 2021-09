[특징주]한송네오텍, 투자사 ‘모든바이오’ 코로나 치료 유효 후보물질 확인…'강세'

[아시아경제 유현석 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,790 전일대비 75 등락률 +4.37% 거래량 14,266,314 전일가 1,715 2021.09.08 15:08 장중(20분지연) 관련기사 한송네오텍, LGD와 10억원 규모 OLED 장비 공급 계약…“본격적인 투자 사이클 도래 수혜 예상”한송네오텍, 中 ‘EDO’와 OLED 장비 공급계약…"중국 증설 수혜"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close 이 강세다. 투자한 바이오신약 개발 전문 기업 ‘모든바이오’가 개발 중인 코로나 치료 후보물질이 동물대상 PK(Pharmacokinetics) 시험 결과 약물의 유지시간과 반감기가 지속됨을 확인했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

한송네오텍은 8일 오후 2시53분 기준 전거래일 대비 4.08%(70원) 오른 1785원에 거래됐다.

이날 한 언론매체는 모든바이오가 약물전달시스템(DDS)을 이용해 코로나19 치료제로 개발 중인 관련 후보물질 MDB-601a-NM에 대한 추가 시험 결과를 공개했다고 보도했다.

모든바이오가 지난 7일 공개한 MDB-601a-NM의 동물대상 PK시험 결과에 따르면, 유효 성분인 나파모스타트(Nafamostat)의 혈중 농도 유지시간은 72시간 이상, 반감기는 18시간 이상 유지됐다. 항바이러스 물질인 601a 또한 나파모스타트의 혈중농도 유지시간이 48시간이상, 반감기는 27시간 이상 이어졌다.

모든바이오가 개발중인 MDB-601a-NM은 항바이러스, 항염증 효과가 입증된 물질(601)을 나노 입자로 만들고 그 내부에 나파모스타트를 담는 방식의 이중구조 약물이다. 코로나 바이러스의 세포내 침투 및 복제를 억제하는 이중 약물 효과 치료 기전을 가지고 있다.

한송네오텍은 지난해 모든바이오가 단행한 10억원 규모 제3자배정 유상증자에 참여해 투자한 바 있다.

2008년 설립된 모든바이오는 천연물 소재 신약개발기업이다. 비알콜성 지방간염, 건성 노인성황반변성, 알츠하이머병, 다발성경화증 등의 다양한 파이프 라인을 구축하고 있다. 또 천연물을 활용한 DDS 원천기술을 보유하고 있다.

