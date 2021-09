文 대통령, 10일 몽골 대통령과 화상 정상회담

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 10일 몽골 대통령과 화상 정상회담을 갖고 양국 관계와 지역·국제정세 등을 논의한다.

박경미 청와대 대변인은 7일 현안 브리핑을 통해 "문 대통령은 오는 10일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 한-몽골 화상 정상회담을 갖고, 양국 관계 및 지역·국제정세와 관련된 협력 증진 방안에 대해 논의할 예정"이라고 밝혔다.

이번 정상회담은 지난 6월 후렐수흐 대통령 선출 이후 첫 번째 한-몽골 정상회담으로, 후렐수흐 대통령의 2018년 1월 총리 재임 시절 방한 계기에 예방한 이후 두 번째 만남이다.

청와대는 "몽골은 그동안 우리 정부가 중점적으로 추진해온 신북방 정책의 주요 협력국"이라며 "양 정상은 코로나19 대응, 실질 협력, 한반도 및 국제무대 협력 방안 등 상호 관심 사안에 대해 폭넓게 논의할 예정"이라고 이번 회담의 의미를 밝혔다.

특히 몽골은 우리 정부가 주도하는 '동북아 방역·보건 협력체'의 주요 참여국으로, 지난달에는 양국 간 의료물품 공동비축제 시범사업을 가동하기도 했다. 청와대는 "이번 정상회담은 한?몽골 관계를 제반 분야에서 한 차원 높게 발전시키는 계기이자 우리의 신북방 외교를 내실화해 나가는 데 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.

