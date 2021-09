부진의 늪 탈출 모색 르노삼성…XM3 수출 호조에 '반등' 청신호

XM3 유럽 수출 쾌조…리스크 노사갈등도 접점찾기 중

[아시아경제 유제훈 기자] 오랜 기간 부진의 늪에 빠졌던 르노삼성자동차가 반등을 모색하고 있다. 주력 모델인 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) XM3의 유럽 수출 탄력이 발판이다. 지난해부터 끌어온 노사갈등 문제도 해결 조짐을 보이고 있어 정상화궤도에 안착할 수 있을 지 주목된다.

3일 업계에 따르면 르노삼성은 지난 8월 전년 동월 대비 16.9% 증가한 8846대를 판매했다. 지난달 현대자동차·한국GM·쌍용자동차는 순 감소했고, 기아의 판매증가율은 0.1%로 사실상 보합 수준임을 감안하면 유일하게 반등에 성공한 셈이다.

르노삼성은 닛산 로그 위탁생산 종료 이후 일감 부족이 본격화 되며 부진의 늪에 빠진 바 있다. 지난해엔 8년만에 797억원의 적자를 냈고, 올해엔 내수시장에서의 판매 부진까지 이어지며 연간 생산목표를 15만7000대에서 10만대 수준으로 낮추기도 했다.

경영환경이 악화되면서 르노삼성은 올해 초 ‘서바이벌 플랜’을 통해 구조조정에 나섰지만 노동조합의 반발로 좀체 반전의 실마리를 잡지 못했다. 지난해 임금 및 단체협상 조차 매듭짓지 못했던 르노삼성 노사는 지난 5월엔 파업과 직장폐쇄 카드로 맞서면서 생산에도 적잖은 차질을 빚었다.

르노삼성이 부진의 늪을 탈출하게 된 것은 주력 차종인 ‘뉴 아르카나(XM3의 유럽 수출명)’의 유럽 수출이 탄력을 받으면서다. 지난 6월부터 유럽 28개국에서 판매되기 시작한 뉴 아르카나는 현지 호평이 이어지며 르노삼성의 효자 노릇을 하고 있다. 르노삼성의 올해 1~8월 누적 XM3 수출물량은 2만8712대로, 이는 지난해 전체 수출 물량(2만227대) 보다도 많은 수준이다. 지난달 실적에서도 내수 판매량은 전년 동월 대비 24.6% 감소했으나, XM3의 선전으로 수출량이 189.4% 늘어나며 이를 상쇄했다.

차기 신차 배정 가능성도 높아지고 있다. 전략적 파트너십을 맺은 르노그룹과 중국 지리자동차가 르노삼성과 지리차-볼보차 산하 링크앤코(Lync&Co)를 통해 친환경 신차를 공동 개발, 한국·중국을 기점으로 아시아권역을 공략키로 했기 때문이다. 이에 따른 신차 물량을 배정받을 경우 르노삼성으로선 XM3 이후의 먹거리도 확보할 수 있게 되는 셈이다.

업계에선 이날 진행 중인 노조의 2020·2021년 임·단협 잠정합의안 찬반투표 결과에 주목하고 있다. 순항 여부가 XM3 생산안정화와 향후 신차배정에 영향을 줄 수 있어서다. 업계 한 관계자는 "XM3가 유럽시장에서 호평을 받는 만큼 노사 간 화합을 통한 생산안정화가 급선무"라면서 "XM3를 통해 르노삼성이 생산안정성과 품질을 인정받으면 향후 신차 배정에서도 유리한 고지를 차지할 수 있을 것"이라고 전했다.

한편 르노삼성은 내수시장 재공략에도 나선다. 르노삼성은 이날 중형 SUV QM6의 연식변경 모델을 출시했다. 선택율이 높은 옵션을 기본 적용하고 인기가 많은 LPG 모델 QM6 LPe에 어댑티드 크루즈 컨트롤(ACC) 등을 추가하는 등 전반적으로 상품성을 높인 것이 특징이다. QM6는 2016년 출시 이후 5년만에 판매 대수 20만대 돌파를 목전에 두고 있는 르노삼성 내수 주력 모델이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr