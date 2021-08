30일 서울 종로구 교보생명 외벽에 100번째 광화문 글판이 공개되고 있다. 이번 광화문 글판은 그룹 방탄소년단(BTS)가 쓴 문안 '춤 만큼은 마음 가는 대로, 허락은 필요 없어'로 제작 됐으며 시민들에게 팬데믹으로 억눌린 시대에 희망을 전달할 예정이다./강진형 기자aymsdream@

