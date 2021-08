IBK저축은행, 상반기 순익 69억원…전년 比 64억원 ↑

[아시아경제 송승섭 기자]IBK저축은행은 상반기 순이익이 전년 동기대비 64억원 증가한 69억원을 기록했다고 23일 밝혔다.

IBK저축은행은 지속적인 자산건전성 개선 노력에 따라 대손비용이 줄어든 영향이라고 설명했다. IBK저축은행의 상반기 고정이하여신(NPL)비율은 2019년 4.66%, 지난해 말 3.55% 보다 개선된 3.13% 수준이다.

대표적인 수익성 지표인 총자산순이익률(ROA)는 0.97%로 전분기 대비 0.25%포인트, 전년 동기 대비 0.49%포인트 올랐다. 자기자본이익률(ROE)도 각각 2.49% 포인트, 4.64% 포인트 오른 9.11%였다.

총자산은 1조4351억원으로 전년 대비 9.4% 성장했다. 대출잔액은 1조3089억원으로 전년대비 12.0% 커졌다.

IBK저축은행은 중금리대출과 정책금융상품을 공략할 전망이다. 현재는 중금리대출 상품인 ‘i-패스트론’과 ‘i-빅론’을 출시를 시작으로 중·저신용자를 위한 대출을 늘리는 추세다. 지난달에는 비대면 서민금융 기획과 전략을 전담하는 부서인 ‘스마트지원부’를 신설한 바 있다.

