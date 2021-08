[아시아경제 송승섭 기자]장재복 인도 주재 한국대사가 람 나트 코빈드 인도 대통령에 신임장을 제출했다.

19일 주인도한국대사관에 따르면 전일 뉴델리 인도 외교부에서 신임장 제정식이 열렸다. 신임장 제정식은 파견국가 수장이 새 대사에게 수여한 신임장을 주재국 정상에 전달하는 행사다.

행사는 코로나19 상황을 고려해 화상으로 진행됐다. 제정식에 참석한 장 대사는 간디 추모공원을 방문했다.

