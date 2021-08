서울시 'AI 양재 허브' 입주기업, 코로나 위기에도 375억 투자유치

80여 개 입주기업 올해 2분기 약 152억 원 매출, 375억 원 국내외 투자유치

차량용 인포테인먼트, 문서전자화 서비스 기업 등 AI기업 2개사 각각 100억 이상 유치

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 인공지능(AI) 분야 기술창업 육성기관인 ‘AI 양재 허브’에 입주해 전폭적인 지원을 받고 있는 AI 스타트업들이 코로나 위기 국면에서도 꾸준한 투자유치 성과를 올리며 성장세를 이어가고 있는 것으로 나타났다.

19일 서울시는 ‘AI 양재 허브’의 80여 개 입주기업이 올해 2분기 약 152억 원의 매출을 올리고 375억 원의 국내·외 투자를 유치했다고 밝혔다. 특히 투자유치의 경우 작년 한 해 투자유치 총액이 521억 원이었던 것을 감안하면 2분기에만 작년의 70%에 달하는 성과를 냈다.

입주기업 중에서도 차량용 인포테인먼트 솔루션 전문기업인 드림에이스와 문서 전자화 서비스를 제공하는 악어디지털이 각각 125억 원, 139억 원의 신규 투자를 유치하며 두각을 나타냈다.

이밖에 입주기업 ‘뉴로클’은 비전문가도 손쉽게 활용할 수 있는 딥러닝 비전 소프트웨어를 개발해 과학기술정보통신부가 주최하는 '2021 대한민국 임팩테크 대상'에서 한국정보통신진흥협회장상을 수상했다. ‘로켓뷰’는 가격표만 찍어 검색하면 원하는 정보를 확인할 수 있는 OCR 기술 기반의 모바일 서비스 ‘찍검’을 출시, 앱 다운로드 수 20만을 돌파했다.

서울시는 올해 ‘AI 양재 허브’ 입주기업을 기존 80여 개에서 100여 개로 확대하기 위해 네 차례에 걸쳐 신규 입주기업을 모집했다. 지난 13일 마감한 4차 신규 입주기업 모집엔 약 60개사가 신청했다. 추후 평가를 거쳐 최종 선발되는 기업은 독립형 사무공간 20개실과 개방형 사무공간 32석에 나눠 입주하게 된다.

AI 산업의 저변을 서울 전역으로 확대하기 위해 비입주기업도 ‘AI 양재 허브’의 기업지원을 받을 수 있는 멤버십 프로그램도 본격화하고 있다. 작년 시범사업으로 50개 기업을 선정한 데 이어, 올해 59개사를 추가로 선정해 109개사의 성장을 지원하고 있다.

황보연 서울시 경제정책실장은 “코로나19 국면에서 비대면 기술이 대세로 떠오르고 신성장 산업에 대한 니즈가 커진 가운데 입주기업들이 위기를 기회로 전환해 매출과 투자유치 등에서 눈에 띄는 성과를 내며 세계가 주목하는 기업들로 성장 중”이라며 “앞으로도 많은 인공지능 기업들이 ‘AI 양재 허브’에서 미래 AI 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다.”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr