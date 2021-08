심상정 "윤석열, 국정농단 세력 지지 받으려 자기부정..'이재용 구속' 외치던 이재명은 '부자 몸조심'"

[아시아경제 박현주 기자] 대선 출마를 선언한 심상정 정의당 의원이 여야 대권주자인 이재명 경기도지사와 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 과거와 다른 행보를 보이고 있다고 평했다.

심 의원은 18일 밤 CBS라디오 '한판 승부'에 출연해 "윤석열, 이재명을 평가해 달라"는 요청에 "윤석열은 누구인가, 이재명은 돌아오라"라고 답했다.

심 의원은 윤 후보가 모순적인 태도를 보이고 있다고 봤다. 그는 "윤 후보의 최대 정치적 자산, 오늘의 윤석열을 있게 한 정치적 자산은 국정농단 세력의 구속수사였다. 그런데 최근에 박근혜 씨는 자기가 불구속 수사를 주장했다는 등 국정농단 세력의 지지를 받기 위해서 스스로 자기 부정을 하고 있다"고 설명했다.

이어 "국민들은 살아 있는 권력도 수사하는 윤석열을 기대하고 그가 말하는 공정과 정의를 받아들이고 있다. 그런데 스스로 그것을 부정하면 국민들이 알고 있는 윤석열은 과연 누구인가. 묻지 않을 수 없다"고 꼬집었다.

이 지사와 관련해선 "요즘 자꾸만 말을 바꾼다"며 "지난 촛불시위 당시로 돌아와야 한다"고 했다. 심 의원은 "촛불광장에서 (이 지사가) 저랑 공동 버스킹을 많이 했다. 그때 이재명 지사는 이재용 구속을 정말 세게 외쳤고 사면 불가를 외쳤다"며 "그런데 최근 이재용씨 가석방 때 '재벌이라고 특혜를 줘서도 안 되고 불이익을 줘서도 안 된다'고 했다. 도대체 이재명표 발언인가. 굉장히 속상하다"고 비판했다.

덧붙여 "민주당에서 보유세 후퇴를 하는 것은 노무현 정신을 부정하는 것이다. 노무현 대통령이 가장 강력한 의지를 가지고 추진했던 게 보유세"라며 "그럼에도 불구하고 (이에 대해 이 지사가) 단 한마디 그것을 시정하고자 하는 실천을 제가 본 적이 없다. 지금 부자 몸조심하시는 것 같은데 돌아오길 바란다"고 촉구했다.

