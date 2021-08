SK에너지, 사람이 하던 해저배관 검사를 스마트 기술로 완전 대체

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 255,251 전일가 240,000 2021.08.18 10:44 장중(20분지연) 관련기사 SK에너지, 탄소 중립 석유 제품 국내 최초 출시"배터리셀 생산 전기량 15% 감축" SK이노 '우수사업장' 인증포드·SK이노 '배터리 동맹'…美 이어 유럽 전기차 시장 협공 close 석유사업 자회사 SK에너지는 울산Complex(울산CLX)에 위치한 No.2 부이(Buoy) 해저배관에 초음파센서 검사를 적용해 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

‘부이’는 부두에 접안이 불가한 17만t급 이상인 초대형 원유운반선(VLCC)이 주로 정박하는 해상 하역시설이다. 부이에 연결된 해저배관을 통해 원유를 울산CLX내에 위치한 원유저장지역 탱크(Tank)로 이송이 가능하기 때문에 울산CLX의 입과 식도 역할을 하는 주요한 시설이다.

울산CLX는 현재 No.2와 No.3 총 두 기의 부이를 운영 중이다. 이번 검사는 원유 하역 안전성 확보를 위해 2008년 신설된 No.2 부이를 대상으로 SK에너지 원유·제품운영실, Reliability실, 기계·장치·검사실이 협업해 검사를 진행했다. No.2 부이의 해저배관은 육상 1.1km, 해상 4.5km를 포함해 5.6km에 달한다.

과거에는 부이 해저배관 내부에 검사원이 직접 들어가 육안으로 배관의 부식 상태를 검사하는 방식으로 진행됐다. 하지만 4km가 넘는 배관을 육안으로 검사하기에는 안전상의 문제가 발생할 수 있고, 외부 부식 확인에도 한계가 있었다.

울산CLX는 이러한 문제점을 해결하고 배관 내/외부 해저배관 전체의 건전성을 확보하기 위해 초음파를 활용한 '인텔리전트 피그(Intelligent Pig)' 설비를 적용했다. ‘인텔리전트 피그’는 일반적인 비파괴검사가 어려운 장거리 배관, 원유(Crude) 이송 지하 배관 등의 검사에 사용하는 장비로 과거 검사원이 진행한 검사보다 신뢰도가 높고 비용도 저렴하다.

‘인텔리전트 피그’를 활용한 울산CLX의 No.2 부이 해저배관 검사는 지난 4월 12일부터 약 80일 간 사전작업과 본작업이 진행됐다. 현재 사후작업 단계가 진행 중으로 해저배관 초음파검사 관련 결과 데이터 분석이 완료되면 최종 작업을 마치게 된다.

이번 ‘인텔리전트 피그’를 활용한 No.2 해저배관 검사는 울산CLX의 SHE(안전,보건,환경)에 대한 경험과 역량을 확보하는 기회가 됐으며, 이를 토대로 추후 No.3 부이 해저배관 검사에 적용한다는 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr