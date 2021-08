WHO "현 추세라면 내년초 누적확진 3억명 돌파"

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO)는 현재 확산 추세라면 내년 초 전 세계 코로나19 누적 확진자가 3억명을 돌파할 것이라고 전망했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 11일(현지시간) 화상 언론 브리핑에서 "지난주 누적 확진 2억명을 넘어섰는데 실제 확진자는 이보다 더 많을 것"이라며 이같이 말했다. 전 세계 누적확진 2억명을 돌파한 지 반년도 안 돼서 1억명이 추가될 것이란 것이다.

중국이 지난 2019년 12월31일 우한에서 원인 불명 폐렴이 발생했다고 알린 후 올해 1월26일 누적 확진자가 1억명이 되기까지 1년이 넘게 걸렸다. 이달 4일 2억명을 넘기기까지 6개월이 넘게 소요됐는데 3억명이 되기까지는 그보다 더 짧을 것이란 설명이다.

거브러여수스 총장은 "현재 추세라면 내년 초 누적 확진자가 3억명을 넘을 것"이라며 "하지만 우리는 이를 바꿀 수 있다. 3억명에 다다를지 또 얼마나 빨리 그곳에 미칠지는 모두 우리에게 달려 있다"며 백신의 공평한 분배 필요성을 강조했다.

WHO는 아울러 말라리아 치료제 알테수네이트, 특정 암 치료제 이매티닙, 면역 체계 장애 치료제 인플릭시맵 등 약물 3종을 코로나19 치료에 사용할 수 있을지 검사할 예정이라고 밝혔다.

이들 약물은 독립적인 전문가 패널로부터 입원 중인 코로나19 환자의 사망 위험을 감소할 가능성을 인정받아 선정됐다. 관련 검사에는 52개국 600여개 병원에서 연구원 수천명이 시험에 참여할 예정이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr