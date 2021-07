쉐보레, 8월 여름 프로모션…주요 차종 무이자할부

트레일블레이저 최대 110만원 혜택

[아시아경제 유제훈 기자] 쉐보레는 8월 '쉐보레와 함께하는 더 나은 여름을 위한 시작' 프로모션을 시행한다고 1일 밝혔다.

쉐보레는 트래버스, 트레일블레이저, 스파크, 말리부 구매 고객을 대상으로 한 36개월 무이자 할부 혜택을 제공하며, 저리할부와 현금 지원이 결합된 '콤보 할부' 선택시 트래버스 250만원, 말리부 180만원, 트레일블레이저 80만원, 스파크 60만원 등의 현금을 제공한다.

또 코로나19 백신 접종 후 증명서를 제공하는 고객에 한해 최대 30만원의 추가 혜택을 제공하며, 트래버스, 말리부 구매고객 중 7년 이상 노후 차량 보유 고객에겐 각 30만원, 20만원을 추가 지원한다.

이달 구매 혜택을 적용할 시 차종별 최대 가능 혜택 가능금액은 트래버스 430만원, 말리부 250만원, 트레일블레이저 110만원, 스파크 80만원이다.

한편 쉐보레는 오는 31일까지 전시장 방문 이벤트도 진행한다. 이번 이벤트는 쉐보레 홈페이지 및 전시장에서 동시 진행되며, 간단한 퀴즈를 통해 이벤트에 응모한 고객 중 추첨을 거쳐 삼성 비스포크 에어드레서, 캠트레블 아이스박스 스틸 쿨러, 발뮤타 더 토스터, 베스킨라빈스 싱글킹 아이스크림 등을 증정한다.

또 대리점을 직접 방문해 이벤트에 응모하는 고객에겐 보너스 이벤트를 통해 선착순 5000명에게 CU 모바일 상품권(3000원)을 증정하며, 쉐보레 스크래치 카드 추첨(선착순)을 통해 캠핑 BBQ 세트, 서머 캠핑 랜턴, 서머 패치 등 다채로운 경품도 증정한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr