안랩, OT 보안 솔루션 전문 기업 '나온웍스' 인수

[아시아경제 강나훔 기자] 안랩이 운영기술(OT) 보안 솔루션 전문 기업 나온웍스를 인수한다고 28일 밝혔다.

인수 지분은 60%로 나온웍스는 인수절차 완료 후에도 현 이준경 나온웍스 대표 경영체제를 유지하며 독립된 자회사로 운영된다.

나온웍스는 2007년 7월 설립된 VoIP(Voice over Internet Protocol·음성 인터넷 프로토콜) 보안 및 OT 보안 솔루션 개발 전문 기업이다. VoIP 보안을 시작으로 산업제어프로토콜 일방향 보안 게이트웨이, 산업제어시스템 이상 행위 탐지 등 OT 보안 분야 솔루션을 개발하고 관련 사업을 영위해오고 있다. 현재 스마트팩토리, 데이터센터(IDC), 발전소, 수소 충전소 등 다수의 생산 및 기반 시설을 고객으로 확보하고 있다.

안랩은 이번 인수로 자사의 축적된 통합보안 역량과 나온웍스의 OT 보안 기술력을 결합해 OT 보안 영역의 기술 전문성과 사업적 시너지를 한층 강화할 계획이다.

이를 위해 안랩은 나온웍스와 ▲OT 보안 분야 공동 연구개발 ▲OT 보안 전문 솔루션 및 서비스 연계 ▲OT 보안 공동 사업 수행 등을 진행한다.

강석균 안랩 대표는 "이번 인수로 안랩과 나온웍스가 각자 영역에서 보유하고 있는 경험과 기술력을 유기적으로 융합해 OT분야에서 더욱 차별화된 전문성을 발휘해 나갈 것"이라고 밝혔다.

