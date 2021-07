식약처, HK이노엔 코로나19 백신 임상 1상 승인

노바백스와 같은 재조합 백신

[아시아경제 김지희 기자] HK이노엔의 코로나19 백신이 임상 1상 시험에 들어간다.

식품의약품안전처는 이노엔이 개발하는 코로나19 백신 후보물질 ‘IN-B009주’의 안전성과 면역원성을 평가하기 위한 임상 1상 시험 계획을 7월 22일 승인했다고 밝혔다. IN-B009주는 코로나19 바이러스의 표면항원 단백질을 유전자 재조합 기술로 만든 ‘재조합 백신’이다.

특히 표면항원 단백질의 말단 부위에 세포 투과 펩타이드(CPP)를 추가로 발현시켜 세포 내로 단백질이 잘 전달될 수 있도록 개발됐다.

해외에서도 미국 노바백스 등이 유전자재조합 기술을 이용한 코로나19 백신의 임상시험을 진행하고 있다.

이번 승인으로 국내에서 코로나19 관련 임상시험을 진행하고 있는 의약품은 백신 10개, 치료제 13개(11개 성분) 등 총 23개 제품이 됐다.

식약처는 "앞으로도 국민적 관심이 높은 코로나19 치료제·백신 개발 제품의 임상시험 현황에 대한 정보를 신속하게 전달하겠다"며 "안전하고 효과 있는 코로나19 치료제·백신 개발을 지원하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

