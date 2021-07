[아시아경제 장효원 기자] 포스코 ICT 포스코 ICT 022100 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 513,530 전일가 8,010 2021.07.22 15:30 장마감 관련기사 코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어포스코 ICT, 주가 7990원.. 전일대비 -1.72%포스코 ICT, 외국인 7000주 순매도… 주가 3.5% close 는 연결 기준 올 2분기 영업손실이 212억원으로 지난해 동기 대비 적자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 22일 공시했다.

매출은 1856억원으로 전년 동기 대비 17.07% 감소했고 순손실은 92억원으로 적자로 돌아섰다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr