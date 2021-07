포스코는 22일 기업설명회 컨퍼런스콜에서 "반도체 수급이슈 정상화로 자동차향 수요가 반등하는 한편 조선, 가전 등 전체적으로 수요강세가 지속될 것으로 전망한다"며 "공급 측면에서 중국의 정책기조가 큰 변수"라고 말했다.

