hy, 카카오엔터프라이즈와 '물류체계 구축' 업무협약…유통전문기업 속도

[아시아경제 이승진 기자] hy가 카카오엔터프라이즈와 손잡고 유통전문기업 전환을 가속화 한다.

hy와 카카오엔터프라이즈는 ‘전략적 물류체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 hy는 전국 단위 물류 네트워크인 1만1000명 프레시 매니저(이하 FM)를 IT시스템에 접목해 물류 경쟁력을 높여 '퀵커머스' 시장에 도전한다는 계획이다.

hy는 업계 유일 자체 배송망을 갖추고 있다. 1만1000명의 FM이 하루에 처리하는 제품 수는 500만 개에 이른다. FM이 같은 지역을 오랫동안 관리하며 얻은 경험을 바탕으로 한 쌍방향 커뮤니케이션은 또 다른 경쟁력으로 이번 업무협약을 통해 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대한다.

카카오엔터프라이즈는 hy의 통합 물류체계 구축을 위한 IT 플랫폼을 지원한다. 주문 취합 및 송장 처리, 실시간 재고 관리 등 물류 사업과 연계 가능한 AI 기술 활용을 공동 연구한다. 물류 데이터에 기반한 최적화된 의사결정과 서비스 제공 방안도 함께 모색할 예정이다.

‘카카오 i 커넥트 톡’으로 고객지원(CS) 시스템도 고도화한다. 카카오 i 커넥트 톡은 AI 기반 고객 응대 플랫폼이다. 카카오톡 채널, 챗봇 등으로 고객 요청을 확인하고 해결한다. 고객 만족도는 물론 전화 상담 위주인 고객센터 운영 효율을 높일 수 있다.

hy는 시스템 구축이 완료되면 FM과 IT플랫폼이 연동된 근거리 ‘퀵커머스’ 사업도 추진할 계획이다.

앞서 hy는 지난 3월 유통전문기업을 향한 청사진으로 물류가 결합된 신규 비지니스 모델을 제시했다. 자사 배송 서비스를 복수 제휴사에 제공하는 것을 골자로 한다.

김병진 hy 대표는 “카카오엔터프라이즈의 글로벌 수준 IT 플랫폼과 hy의 신선물류 시스템 결합을 통해 특별한 고객경험을 제공할 것이다”며 “늘어날 물류 수요를 원활하게 처리하기 위한 추가 물류센터 건립도 검토 중이다”고 말했다.

