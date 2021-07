이준석 "하락세인 이재명이 이낙연보다 상대하기 수월"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 국민의힘 대표는 20일 여권 대선주자 1위인 이재명 경기도지사가 이낙연 전 더불어민주당 대표보다 야권에서 상대하기 더 수월하다고 평가했다.

이 대표는 이날 연합뉴스TV 인터뷰에서 "저희 입장에서는 최근 하락세에 있는 이 지사가 조금 더 상대하기 편하지 않나 이런 생각을 한다"며 "이 전 대표는 국정 경험과 의정활동 경험 그리고 언론인으로서의 감각 이런 것들이 같이 결합돼 있기 때문에 조금 위협적으로 느껴지기는 한다"고 말했다.

이 대표는 이 지사의 최근 지지율 하락에 대해 "본인이 좌초한 측면이 굉장히 크다"면서 "이 지사의 '바지 발언'이나 이런 것들이 저도 섬뜩할 수 있는 그런 지점도 있었다"고 평가했다. 앞서 이 지사는 지난 5일 민주당 예비경선 TV 토론 과정에서 '여배우 스캔들' 의혹에 대한 질문을 받자 "제가 바지를 한 번 더 내릴까요. 어떻게 하라는 겁니까"라고 답변해 논란이 됐다.

또 야권 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장의 여론 조사 지지율이 떨어지는 데 대해 이 대표는 "지지율이 오르고 내리는 것에 대해 여론이 민감하게 반응할 필요는 없다. 후보로 선출되고 나서도 지지율은 출렁인다"며 "노무현 전 대통령도 후보 선출 후 단일화까지 지지율이 출렁였지만, 이걸 거쳐서 대통령이 됐다"고 했다.

그런가 하면 이 대표는 지난 15일 국민의힘에 입당한 최재형 전 감사원장에 대해서는 "미담이 많은 정치인들을 별로 안 좋아한다. 미담이 과도하게 부각되다 보면 그분들의 능력 등이 부각 안 되는 경우가 있기 때문"이라며 "그런데 최 전 원장은 미담이 많은 분인데도 지금 정치 행보를 하면서 미담을 전면에 내세우지 않는다. 그게 굉장히 특이했다"라고 말했다.

이어 "행보도 소위 저희가 판사 출신이나 공무원 출신에 대해 갖고 있는 선입견과 다르게 전격적으로 움직인다. 그리고 메시지도 간단명료하다"며 "제 선입견과는 다르게 좋은 모습으로 비친다"고 호평했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr