홈플러스 "모바일 매출 약 45%↑…1시간 내 배송도 급성장"

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 최근 코로나19 재확산세가 심화되면서 모바일 매출이 크게 늘었다고 21일 밝혔다.

홈플러스에 따르면 수도권 사회적 거리두기 4단계 발표 첫 날인 지난 9일 모바일 매출은 5~8일 대비 약 45% 급증했다. 수도권 사회적 거리두기 4단계가 적용된 지난 12~18일 모바일 매출은 전년 동기 대비 30% 신장했다.

홈플러스 익스프레스의 1시간 내 즉시배송 서비스 매출 역시 출시 초기 대비 3배 이상 성장했다는 설명이다. 지난 12~18일 매출은 전주 대비 20% 신장했다. 홈플러스는 이번 재확산으로 고객들이 더 빠르게 모바일 쇼핑으로 전환하고 있다고 분석했다.

홈플러스는 전국 138개 대형마트와 334개 기업형 슈퍼마켓을 운영하는 오프라인 유통업체다. 변화하는 유통 트렌드에 적응하기 위해 2019년 7월 오프라인과 온라인을 모두 아우르는 '올라인(All-Line)' 유통기업으로 거듭나겠다는 포부를 밝힌 바 있다.

홈플러스는 1~6월 전사 매출 대비 모바일 사업 매출의 비중이 2019년 10%, 2020년 14%, 2021년 16%로 지속 성장하고 있다고 밝혔다. 수도권 사회적 거리두기 4단계 격상을 앞둔 5~11일 모바일 사업 매출 비중은 약 20%를 기록하며 위기 상황 속에서 모바일 사업이 더 활성화되고 있는 것으로 분석됐다.

지난 5~11일 홈플러스 모바일 주문 중 신선식품의 비중은 평균 약 40%를 기록했다. 아울러 이 기간 가장 팔린 상품은 쌀, 삼겹살, 생닭, 수산물, 제철 과일이었으며 마스크는 전년 동기 대비 3배 많이 팔렸고 손소독제와 핸드워시 판매량은 30% 이상 늘었다.

홈플러스는 모바일 사업이 신선식품 분야에서 강점을 보이는 이유로 '피커(Picker)'들의 노련미를 꼽았다. 피커는 홈플러스 온라인 주문 피킹(Picking)을 책임지고 있는 주부 사원들로 베테랑급 장보기 경험을 보유하고 있다. 홈플러스는 2019년 107개 점포 1400여명 수준이던 피커를 현재 123개 점포 1900여명 규모로 키웠다.

배송차량 역시 1000여대에서 1400여대로 늘렸다. 홈플러스 모바일 배송차량은 상온, 냉장, 냉동 등 3실을 갖추고 있는 콜드체인 차량이다.

2018년부터 홈플러스가 국내 최초로 선보인 '신선 A/S 제도' 역시 모바일 고객 사이에서 호응을 보이고 있다는 설명이다. 이는 신선 전 품목에 대해 맛, 색, 당도, 식감 등 어떤 부분이라도 품질에 만족하지 못하면 1회당 10만원, 월 10회까지 교환·환불하는 제도다. 제도 시행 이후 홈플러스의 월 평균 반품률은 0.01% 이하를 꾸준히 기록하고 있다. 홈플러스는 "신선 피커가 엄선한 신선식품이 배송될 뿐 아니라 소싱 과정에서도 바이어들이 자체적으로 품질을 한번 더 검증하는 계기가 돼 오히려 신선식품의 수준을 전반적으로 높이는 순기능으로 작용하고 있다"고 말했다.

홈플러스는 3년 내 피커를 4000명, 배송차량은 3200대로 늘릴 예정이다.

홈플러스 익스프레스에서 슈퍼마켓 업계 최초로 실시한 1시간 내 즉시배송 서비스의 매출 역시 출시 초기 대비 3배 이상 늘면서 '퀵커머스' 시장 점유율 확대 목표도 세우고 있다. 슈퍼마켓에서 신선식품이나 간편식을 더 자주 구매한다는 고객 요구에 맞춰 선보인 '신선·간편식 전문 매장'이 강점으로 꼽힌다. 홈플러스 익스프레스는 현재 126개 점포를 '신선·간편식 전문 매장'으로 리뉴얼해 운영하고 있다. 비식품 상품 수를 줄이고 식품 구색을 대형마트의 90% 수준까지 끌어올렸다. 홈플러스 익스프레스는 올해 안으로 '신선·간편식 전문 매장'을 159개까지 순차적으로 늘릴 계획이다.

