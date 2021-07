[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울시청 통합상황실에서 ‘코로나19 관련 긴급 자치구 구청장회의’를 갖고 코로나19 확산세를 차단하기 위한 방역대책을 집중 논의한다.

오 시장은 수도권 사회적 거리두기 4단계 시행 이후 현장에서 방역 수칙이 잘 지켜지고 있는지 종합 점검하고 임시선별검사소, 생활치료센터, 백신접종센터 등 코로나19 확산 방지를 위한 핵심 인프라가 차질없이 운영될 수 있도록 각 자치구에 적극적인 협조를 요청한다.

이날 회의에는 서울시구청장협의회장인 이성 구로구청장을 비롯한 25개 구청장(부구청장)이 각 자치구 영상회의실에서 화상회의로 참여할 예정이다.

