[아시아경제 공병선 기자] 고영 고영 098460 | 코스닥 증권정보 현재가 24,150 전일대비 500 등락률 +2.11% 거래량 193,128 전일가 23,650 2021.07.19 14:02 장중(20분지연) 관련기사 다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니고영, 1분기 영업이익 94억원…전년대비 61%↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-4일 close 은 오는 21일 오후 5시부터 22일 오후 11시까지 온라인으로 기업설명회를 개최한다고 19일 공시했다.

이번 기업설명회는 기관투자자를 대상으로 진행된다. 최근 경영실적 및 질의응답을 주요 내용으로 다룰 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr