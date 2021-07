황교안 "대면 예배드리겠다…종교의 자유 보장돼야"

[아시아경제 허미담 기자] 대권 도전을 선언한 황교안 전 미래통합당(현 국민의힘) 대표가 종교 활동을 엄격히 제한하는 현 정권의 방역 수칙을 비판하며 18일 "대면 예배 전면 금지는 위헌"이라고 주장했다.

이날 대구를 방문한 황 전 대표는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "저는 오늘 교회에 가서 대면 예배드리겠다"라며 이같이 말했다.

그는 "헌법 제20조는 '모든 국민은 종교의 자유를 가진다'고 규정하고 있다. '국민의 자유를 제한할 수 있는 경우에도 그 본질적인 내용을 침해할 수 없다'는 규정도 있다"며 "정부는 다른 시설과는 달리 유독 종교활동에 대해서만 엄격히 제한하고 있다. 형평성에 어긋난다. 공정하지 않다. 종교의 자유를 침해하고 있다"고 지적했다.

그는 "정부에 촉구한다. 이제는 종교의 자유를 허하라. 교회, 성당, 사찰 모두 마찬가지"라며 "모두에게 종교의 자유가 보장돼야 한다. 이것은 국민의 명령이요 헌법의 선언"이라고 강조했다.

이어 "가장 철저하게 방역 준수하는 사람 중 하나가 종교인들"이라며 "거리두기 철저하게 지켰고 출입 시에도 방역원칙 지켰다. 마스크 다 썼고 손 소독했다. 왜 다른 곳은 되고 종교단체는 안 된다는 것인가"라고 반문했다.

아울러 그는 "방역 수칙 위반에 대해서는 그 책임을 강력하게 물어야 한다. 공동사회에 대한 배신이기 때문"이라며 "그러나 발병하지도 않았는데, 예방적 차원이라며 식당 전면 영업금지 하는 격이 되어서는 안 된다"고 목소리를 높였다.

끝으로 황 전 대표는 "앞으로도 방역 수칙을 철저히 준수하면서 종교의 자유를 누릴 것"이라며 "정부의 부당한 명령에 종교의 자유를 포기하지 않겠다"고 말하며 글을 마무리했다.

한편 황 전 대표는 이날 대구를 찾아 한 교회에서 대면 예배를 드린 것으로 전해졌다. 서울·수도권은 지난 12일부터 사회적 거리두기가 4단계로 격상함에 따라 대면 예배가 전면 금지된 반면, 대구는 아직 2단계라 교회 수용 인원의 30% 이내에서 대면 예배가 가능하다.

