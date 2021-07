[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡 선물하기에 프랑스 명품 브랜드 '에르메스'가 입점했다.

19일 카카오커머스에 따르면 이번 입점으로 이용자들은 에르메스의 립스틱, 향수, 바디케어 등 총 22가지의 뷰티 제품을 만나볼 수 있다.

카카오톡 선물하기에서 구매하는 이용자에게는 에르메스 부티크에서 구매하는 것과 동일하게 전용 패키지 선물 포장 서비스를 제공한다.

카카오커머스 관계자는 "향후 에르메스와의 함께 카카오톡 선물하기에서만 만나 볼 수 있는 구성 등 특별한 선물 경험을 위해 협업해 나갈 계획"이라며 "선물하기 내에서 안심하고 간편하게 프리미엄 선물을 할 수 있는 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

