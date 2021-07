CJ온스타일 향 전문 브랜드 '테일러센츠', 신규 디퓨저 2종 출시

미국 바디 케어 브랜드 '스웨디시 드림'과 협업한 디퓨저

CJ온스타일, 20일 '동가게'서 방송

'테일러센츠 시티 라인'도 출시…배우 변정수와 공구마켓 진행

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일 향(香) 전문 브랜드 '테일러센츠'는 미국 유명 브랜드와 협업한 상품부터 세계 유명 도시에서 영감을 받은 상품까지 신규 디퓨저를 출시한다고 19일 밝혔다.

미국 바디 케어 브랜드 '스웨디시 드림'과 협업한 '테일러센츠 스웨디시 블루 디퓨저'는 여름의 청량함이 느껴지는 시즌 한정판 제품이다. 프랑스 그라스 지방 소재 향료를 100% 사용한 원료와 2ℓ 대용량이다. 회사 측은 "프랑스 전문 조향사의 블랜딩 기법을 거쳐 향의 탑·미들·베이스 노트 등 모든 사항을 꼼꼼히 점검했다"고 설명했다. 고객 안전을 위해 각종 유해성분 불검출 테스트도 마쳤다. 오는 20일 CJ온스타일 간판 프로그램 '동가게'에서 디퓨저 2ℓ와 리드 스틱, 스웨디시 드림 핸드워시와 핸드크림으로 구성된 패키지를 14만9000원에 판매한다.

시티 라인도 출시한다. 아프리카 정글을 연상하게 하는 용기 디자인과 샌달우드 향이 조합된 '사하라데져트 디퓨저'와 미국 플로리다 주 남동부의 팜 비치에서 모티브를 얻은 '피그앤더시더우드 디퓨저'를 준비했다. 패키지에는 시티 라벨 스티커 6종도 동봉 된다. 시티 라인은 오는 25일부터 배우 변정수 인스타그램 공구마켓에서 판매를 시작한다. 테일러센츠는 추후 서울, 파리, 런던, 밀라노 패키지를 순차적으로 공개할 예정이다.

문유석 CJ온스타일 테일러센츠 BM은 "후각은 물론 시각적인 효과까지 얻을 수 있는 홈 향기 인테리어가 최근 소비 트렌드"며 '앞으로도 테일러센츠는 국내 '향테리어' 문화를 이끄는 브랜드로 성장하기 위해 다양한 상품 포트폴리오를 기획, 개발해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 테일러센츠는 2019년 10월 선보인 CJ온스타일 향 전문 브랜드다. 테일러센츠는 모바일 채널을 기반으로 운영되며 SNS 공구마켓 30회 이상 연속 매진을 기록한 바 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr