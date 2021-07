NH농협銀 "퀴즈 풀면 포인트 60만원 드립니다"

정답자 중 추첨을 통해 총 1011명에 NH포인트 60만원 등 제공

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 창립 60주년을 맞아 다음달 15일까지 NH멤버스 애플리케이션(앱)을 통해 '함께한 60년 함께하는 100년 퀴즈왕' 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH멤버스 앱의 ‘농협창립기념퀴즈’ 메뉴를 통해 1~4차 퀴즈 중 1회 이상 참여 시 자동 응모되며 참여횟수가 증가할수록 당첨확률이 올라간다(최대 4회까지 참여 가능). 정답자 중 추첨을 통해 총 1011명에게 ▲NH포인트 60만원(1명) ▲NH포인트 6만원(10명) ▲NH포인트 6000원(1000명)을 제공한다.

동시에 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통한 퀴즈 이벤트도 함께 진행한다. NH멤버스 페이스북 및 인스타그램 계정을 팔로우하고 해당 이벤트 페이지에서 댓글로 정답을 남기면 추첨을 통해 240명에게 경품을 제공한다.

남재원 마케팅부문 부행장은 “농협 창립 60주년을 맞아 농업과 농촌의 가치를 되새기고, NH멤버스 회원들이 다양한 혜택과 재미를 누릴 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”고 말했다.

