윤희숙 "귀족노조가 죽어야 청년이 산다" vs 이재명 "무책임한 선동"

[아시아경제 김소영 기자] 대권주자인 이재명 경기도지사와 윤희숙 국민의힘 의원이 18일 강도 높은 '귀족노조' 논쟁을 벌였다.

윤 의원은 이날 오전 자신의 유튜브 채널을 통해 "굴뚝시대 투쟁만 고집하는 귀족노조가 죽어야 청년이 산다"며 자신의 대선 1호 공약인 노동개혁을 발표했다.

그는 첫째로 "최저임금은 강성노조가 아니라 일자리와 경제상황을 반영해야 한다"며 "임금상승률, 물가상승률, 실업률, 도산율, 경제성장률에 근거한 객관적 산식에 기반해 전문가 그룹이 제안하고 정부가 승인하도록 해야 한다"고 주장했다.

둘째로 '대체근로'를 허용해 귀족노조의 장기간 파업을 견제하겠다고 주장했다. 셋째로 52시간제는 탄력적이고 개별적인 형태로 재편하며, 넷째로 정규직과 비정규직의 격차를 줄이고 기득권 없는 MZ세대 목소리도 공정하게 반영하겠다고 약속했다.

이 지사는 같은날 오후 진행된 온라인 기자회견에서 "대선을 준비하는 한 후보가 '노조가 죽어야 청년이 산다'고 말했다"며 윤 의원의 언급에 대한 견해를 묻는 질문에 "노조가 죽어야 청년이 산다는 말은 일면 맞는 것 같지만, 실제로는 매우 심각한 문제가 있는 발언으로 무책임한 선동"이라고 반박했다.

그는 "노조가 없으면 노동자들이 계속 어려운 지경에 빠진다"며 "청년은 결국 노동자가 된다. 전국적으로 (노동자들이) 조직돼있다면 집단 협상이 가능하고, 거대한 회사와 힘의 균형을 이뤄 협상해 근무시간과 업무 조건을 많이 개선할 수 있다"고 필요성을 강조했다.

이어 "노조 중에서도 지나치게 이기적이거나 조직주의, 집단이기주의에 빠진 것은 있을 수 있는데, 예외적이고 시정해야 할 것"이라면서도 "전체 노조를 하면 안 된다는 것은 정말 위험한 생각"이라고 일침했다.

이에 윤 의원은 자신의 페이스북을 통해 "귀족노조의 패악에 병들어가는 경제를 정상화하고 상생과 협력으로 새 판을 짜자는 제 주장이 어떤 점이 위험한가"라고 직격했다.

그는 "노동 삼권을 확실히 보호하되, 단체 교섭과 파업은 책임 있게 하도록 법 제도를 바꿔야 한다는 것이 제 주장"이라며 "뚱딴지같이 노동 삼권이 보장돼야 한다니, 지금 일부러 사오정 흉내를 내신 건가"라고 거세게 비판했다.

이어 "문제는 노동삼권이 자신들의 전유물인 양 기득권 유지를 위해 전횡을 일삼아온 귀족노조의 횡포"라며 "이들의 독점적 지위를 해체하는 게 모든 근로자의 노동삼권을 오히려 확대하는 길"이라고 목소리를 높였다.

그러면서 "귀족노조의 역성을 들 요량이면 지금과 같은 사생결단적 파업 행태와 독점적이고 이기적인 교섭행태를 지지한다고 분명히 밝히라"며 "제 공약을 비판하시려거든 일단 '파업시 대체근로 허용'에 대한 입장이 뭔지부터 밝히라"고 촉구했다.

