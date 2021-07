G9, 현대百 손잡고 패션브랜드 '코치' 할인전

[아시아경제 김유리 기자] G9(지구)는 오는 19일 오전 9시까지 '현대백화점 코치 대전'을 열고, 코치의 인기 패션잡화 100여종을 할인가에 판매한다고 14일 밝혔다. 현대백화점 내 코치 공식몰 상품으로 1년 보증기간 내 무상 수선이 가능하다.

카드사 '16% 할인쿠폰'도 제공한다. G9 전 회원을 대상으로 제공하며 NH·롯데카드 전용 할인쿠폰 및 간편결제 '스마일페이'로 등록된 KB·삼성카드 전용 할인쿠폰 등 총 4종을 선보인다. 각 쿠폰은 ID당 매일 1회씩 다운로드 가능하며 행사 상품 중 '카드사 16%' 태그가 붙은 상품에 활용할 수 있다.

행사 특가 상품으로 '필드 버킷 백 인 시그니처 샴브레이'를 40만원대에 선보인다. 글러브탠드 가죽 소재로, 탈부착형 스트랩이 포함돼 있다. 코치 브랜드 베스트 아이템으로 '매디슨 숄더 백 위드 퀼팅' 등 숄더백과 '차터 백팩 인 시그니처 캔버스' 등 대표 가방, '윈스몰 월릿' 등 지갑 제품이 있다.

선물포장 및 쇼핑백이 제공되는 선물 추천템도 있다. 카드 수납칸 7개와 긴 지폐 수납칸이 있는 'WYN 스몰 월릿', 스크래치에 강한 가죽으로 제작된 '태비 체인 클러치 비드체인', 부드러운 가죽으로 만든 '키프 턴락 크로스바디' 등을 선보인다.

자세한 행사 내용은 G9 메인 페이지에서 '현대백화점 코치 대전' 이미지를 클릭하면 확인할 수 있다.

