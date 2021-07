[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 골드클래스㈜(회장 박철홍)가 광주광역시 서구 화정1동 행정복지센터를 방문해 돌봄이웃들을 위해 써 달라며 백미(10㎏) 60포를 전달했다.

