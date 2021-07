정청래, 秋 비판한 김해영에 "면박 말고 면접 하란 말이다"

[아시아경제 강주희 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 민주당 대선 후보 예비경선 국민면접에서 추미애 전 법무부 장관에게 날카로운 질문을 날린 김해영 전 최고위원에 "어쭙잖게 훈계질 마시라"고 날을 세웠다.

정 의원은 5일 페이스북에 올린 글에서 "면접관으로서 면접받는 사람의 기본자세를 운운하는데 면접관으로서 기본자세를 먼저 갖추시라. 면접관은 왕도 아니고 독재자도 아니다"라며 김 전 최고위원을 비판했다.

정 의원은 "면접관이 대선후보들보다 인품과 식견이 뛰어난 것도 아니다. 사상은 달라도 인간적인 예의는 갖추시라"라며 "면접이 모욕을 주자는 취지는 아닐 것이다. 이게 뭡니까"라고 따졌다.

이어 "고압적 태도와 귀에 거슬리고 신경질적인 말투, 감정을 잔뜩 실은 무례함, 중간에 말을 끊고 가르치려는 자세. 질문 내용으로 날카로우면 되지, 왜 보는 이들을 불편하고 불쾌하게 만드는가"라며 "압박 질문을 하라는 게 막무가내로 조롱하거나 면박을 주라는 것은 아닐 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "당신보다 인격적으로 못한 분들이 아니다. 면박 말고 면접을 하란 말이다"라면서 "계속 이런 식으로 할 거면 당장 그만두시라. 어디서 알량한 완장질인가? 보자 보자 하니 참 심하시네"라고 불쾌감을 드러냈다.

앞서 김 전 최고위원은 전날(4일) 민주당 대선 후보를 뽑는 예비경선 국민면접의 면접관으로 참여해 후보자들에게 거침없는 질문을 날려 화제가 됐다.

김 전 최고위원은 면접관 인선에 불만을 표시한 추 전 장관을 향해 "국민 면접 취지가 비판적 의견을 겸허히 청취하자는 건데 면접받는 사람으로서 기본자세가 아니다"라고 지적하는가 하면, 자신을 안중근 의사에 비유하고 본인과 생각이 다른 사람을 일본 형사에 비유한 추 전 장관의 발언을 언급하며 "이러한 태도는 나만 선이고 나와 생각이 다른 사람은 악이라는 후보자의 평소 생각이 반영된 것 아닌가"라고 묻기도 했다.

이에 추 전 장관은 "우리는 촛불 명령을 받들고 촛불에 약속드리고 태어난 정당"이라며 "다시 돌아가자, 다시 촛불, 다시 평화, 이런 각오를 말씀드린 것"이라고 답변했으나, 이 과정에서 손을 떨며 마이크를 옮겨 잡는 등 긴장한 듯한 모습을 보였다.

