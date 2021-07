국민銀, KB골든라이프X '가입하고, 공유하고, 경품받고' 이벤트

쓰리GO 경품 이벤트 실시

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 7월 말까지 'KB골든라이프X' 쓰리고(GO) 경품 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

KB골든라이프X 쓰리고 경품 이벤트는 KB골든라이프X에 관심 있는 고객은 누구나 참여 가능하다. 신규 가입한 회원 중 100명을 추첨해 스타벅스 상품권을 제공하며 회원가입 시 자동 응모된다.

또한 KB골든라이프X에서 마음에 드는 ‘라이프뉴스’ 콘텐츠를 친구에게 공유하고 댓글을 남긴 100명 중 추첨을 통해 배스킨라빈스 모바일 쿠폰을 제공한다.

KB골든라이프X는 활동적이고 진취적인 중ㆍ장년층을 위한 웹 기반 온라인 서비스이며 헬스케어부터 라이프뉴스, 금융정보와 전문가 상담까지 고객별 맞춤형 서비스를 제공한다. KB국민은행 관계자는 “KB골든라이프X에 관심있는 고객 누구나 이벤트에 참여해 풍성한 경품도 받을 수 있는 좋은 기회"라며 “앞으로도 중ㆍ장년층 고객을 위해 다양한 서비스와 콘텐츠 도입을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr