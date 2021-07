남원시, 범죄예방 ‘LED 로고젝터’ 설치

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자]=전북 남원시(시장 이환주)는 안전하고 밝은 거리 조성을 위해 운봉, 금동, 왕정, 대강, 사매 등 8개 지구 15개소에 2000만원을 들여 LED 로고젝터를 설치했다고 5일 밝혔다.

로고젝터는 이미지 글라스에 안전문구나 그림 등 시민에게 알리고자 하는 내용을 LED 조명을 통해 투사시켜 바닥에 이미지를 비추는 일종의 빔프로젝트다.

시는 LED 로고젝터 설치 장소로 여성, 아동 및 청소년 등이 주로 이용하는 골목 중 범죄 위험이 있는 곳을 선정했다.

표시되는 문구는 남원시 안전재난과와 남원경찰서의 협의를 통해 ‘안전한 도시 남원’을 강조하고 시정 철학을 담아낼 수 있는 문구로 선정됐다.

선정된 문구는 ▲안전한 남원 행복한 시민 ▲함께 만들어요 범죄없는 우리동네 ▲당신의 밤길을 지켜줄게요 ▲안심하고 귀가하세요 안전한 도시입니다 등이다.

시는 이번 로고젝터 설치로 구도심, 어두운 골목길 등 범죄 취약지역의 범행 기회를 심리적·물리적으로 차단하고 감성적인 접근을 통해 시민 생활 안정과 범죄 예방에 기여할 것으로 보인다.

시 관계자는 “방범시설 미비지역이나 여성·아동이 통행하는 범죄 취약지역에 범죄예방 시설물인 LED 로고젝터를 설치해 밤거리 안전에 대한 불안감을 해소, 안전중심 행정을 통해 ‘행복한 시민 더 큰 남원’만들기에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 시는 지난 2018년부터 지난해까지 2억5000만원을 들여 관내 범죄 취약지역 192개소에 범죄예방 시설물 LED 로고젝터를 설치해왔다.

호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr