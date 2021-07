고진영 1타 차 선두 "무빙데이 스퍼트"…이정은6는?

아메리카클래식 셋째날 '32개 홀 강행군', 카스트렌과 헨젤라이트 공동 2위, 이정은6는 4위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] 고진영(26)이 ‘32개 홀 강행군’ 끝에 선두로 도약했다.

4일(한국시간) 미국 텍사스주 더콜로니 올드아메리칸골프장(파71ㆍ6475야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 볼런티어스오브아메리카클래식(총상금 150만 달러) 셋째날 2라운드 잔여 경기 14개 홀을 1언더파로 마친 뒤 3라운드에서 다시 5언더파를 몰아쳐 1타 차 선두(14언더파 199타)로 올라섰다. 마틸다 카스트렌(핀란드)과 에스터 헨젤라이트(독일) 공동 2위(13언더파 200타), 이정은6(25ㆍ대방건설)가 4위(10언더파 203타)다.

고진영은 특히 ‘무빙데이 스퍼트’가 돋보였다. 이글 1개와 버디 3개, 15번홀(파4)에서 칩 샷 이글까지 터뜨렸다. 그린을 다섯 차례나 놓치고서도 모조리 파를 지킨 눈부신 쇼트게임을 곁들였다. 일단 지난해 12월 CME그룹 투어챔피언십 우승 이후 7개월 만에 시즌 첫 승이자 통산 8승에 도달할 호기다. 최근 세계랭킹 1위를 넬리 코르다(미국)에게 내줬다는 동기 부여가 더해졌다.

코르다는 지난달 28일 2021시즌 세번째 메이저 KPMG위민스 PGA챔피언십 우승 직후 휴식에 돌입했다. 카스트렌이 경계대상이다. 지난해 LPGA투어에 데뷔해 지난달 14일 메디힐챔피언십에서 불과 15개 대회 만에 첫 승을 일궈낸 선수다. 한국은 이정은6가 우승사정권에 자리잡았다. 버디 5개와 보기 2개로 3언더파, 막판 16~18번홀에서 3연속버디를 쓸어 담았다. 전인지(27)는 공동 7위(8언더파 205타)에 머물렀다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr