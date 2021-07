[아시아경제 조성필 기자] '미래차' 소프트웨어 플랫폼 업체 오비고는 일반 공모 청약 경쟁률이 1485대 1로 집계됐다고 2일 밝혔다. 청약 증거금은 약 6조5764억원이 모였다. 오비고는 오는 13일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 공모가는 1만4300원이다.

