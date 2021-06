'2021 고양도시포럼' 개최‥ 도시발전 비전 공유 · 정책 제시

28일부터 3일간 킨텍스 등 고양 관내서 포럼 진행

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 "오는 28일부터 30일까지 킨텍스 등 고양시 관내에서 '2021 고양도시포럼'을 개최한다"고 22일 밝혔다.

이날 시에 따르면, '지속 가능한 시민 행복도시'라는 주제로 열리는 이번 포럼에서 고양시는 도시재생·환경·평생학습 분야 국내·외 전문가들과 도시발전에 대한 비전을 공유하고 정책방향을 토론한다.

환경분과는 28일과 29일 양일간 한강하구 생태 역사 관광벨트, 향동 탄소저감 청정지구 등을 방문하는 로컬 투어를 하고, 29일 오후에는 킨텍스에서 로컬 포럼을 진행한다.

도시재생분과는 29일 원당, 일산, 능곡 도시재생 사업지역의 로컬 투어에 이어 토당문화플랫폼에서 로컬 포럼을 연다.

도시재생은 '공간(空間, 비어있는 공간)에서 공간(共間, 공유하는 공간)으로'라는 주제로 세션을 진행한다.

시모네 카레나(Simone Carena) 홍익대 공간디자인학 교수, 클라스 클레쎄(Klass Kresse) 이화여대 건축학 교수, 전광섭 호남대 교수, 정광섭 고양시도시재생지원센터장 등이 발표자로 나선다.

'탄소중립 친환경 생태도시'를 주제로 환경 세션에는 마크 버티지(Mark Buttigieg) 주한 영국대사관 경제 참사관, 더그 왓킨스(Doug Watkins) 동아시아·대양주 철새 이동경로(EAAP) 파트너십 대표, 남종효 UN 해비타트 최고 기술고문 등이 연사로 참여한다.

2일 차인 29일 오후에는 개막식과 함께 이재준 고양시장의 기조연설과 평생학습 세션을 시작으로 정책포럼이 이어진다.

마지막 날인 30일 오전에는 도시재생 세션이, 오후에는 환경세션과 종합세션으로 포럼을 마무리한다.

이번 포럼은 유튜브 생중계를 통해 누구나 참여할 수 있다. '2021고양도시포럼' 홈페이지(www.goyangcityforum.org)를 통해 사전 이벤트, 프로그램, 연사 소개 등을 확인할 수 있다.

한편, 시는 2019년 처음으로 개최한 '고양도시포럼'을 통해 '도시 고유의 철학과 가치를 기반으로 한 발전'등 6대 어젠다를 도출해 시책에 반영하고 있다.

