전남도교육청 ‘지방공무원 임용 필기시험 합격자’ 발표

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 ‘2021년도 지방공무원 임용 필기시험 합격자’를 21일 발표했다.

총 452명을 선발할 예정인 이번 시험은 2646명이 응시했으며, 이 중 선발 예정 인원의 110%와 양성평등채용목표제 합격자를 포함해 468명이 필기시험에 합격했다.

직렬별 합격자 수는 ▲교육행정 289명 ▲사서 28명 ▲보건 18명 ▲ 시설(건축) 30명 ▲조리 23명 ▲운전 42명 ▲시설관리 20명 등이다.

전체 직렬 합격자 성별 분포는 남자 189명(40.4%), 여자 279명(59.6%)이며, 교육행정 직렬의 경우 남자 88명(30.4%), 여자 201명(69.6%)으로 여성 합격자 비율이 월등히 높은 것으로 나타났다.

교육행정 직렬 합격자는 연령대별 분석 결과 20대가 74.4%로 가장 많았고, 최고령 합격자는 교육행정(일반) 직렬 응시자로 45세이고, 최연소 합격자는 교육행정(장애인) 직렬 응시자로 19세인 것으로 확인됐다.

전남도교육청은 필기시험 합격자 468명에 대해 내달 2일 면접시험을 실시한 후, 내달 7일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr