고흥군, 자원봉사 마일리지제 할인가맹점 모집

2년간 150시간 우수자원봉사자, 할인가맹점 이용시 5~20% 할인 혜택

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 자원봉사에 뜻을 함께 하는 관내 희망업체(유흥업소 제외)를 대상으로 ‘자원봉사 마일리지제 할인가맹점’을 연중모집한다고 14일 밝혔다.

자원봉사 마일리지제는 지역사회를 위해 봉사해온 군민에게 자긍심을 고취하고 자원봉사 참여를 유도하고자 지난 2019년부터 시작한 사업으로, 2년간 봉사시간 150시간 이상인 우수자원봉사자 마일리지증 소지자(전남도자원봉사센터발급)에게 공공시설 이용료 감면과 가맹점을 이용할 때 할인혜택을 주는 제도이다.

할인가맹점 가입을 희망하는 업체는 고흥군자원봉사센터에 신청서를 제출하고 할인율(5~20%)은 별도 협약으로 정하면 된다.

군은 고흥분청문화박물관, 우주발사전망대 등 8개 공공시설 이용료 50%감면과 31개 할인가맹점과의 협약체결을 통해 관내 103명의 우수 자원봉사자에게 할인혜택을 제공하고 있다.

군 관계자는 “자원봉사자에게는 작지만 큰 동기를 제공하고, 가맹점은 현판 게시로 업체 이미지 제고는 물론 지역 언론매체 홍보 등으로 매출증대를 기대할 수 있다”고 말했다.

한편 우수자원봉사자 마일리지증은 1365자원봉사포털 기준 최근 2년 150시간 이상인 봉사자가 증명사진을 지참해 해당 시·군 자원봉사센터에 신청하면 발급받을 수 있다.

