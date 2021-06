코오롱스포츠, '고미영컵 전국 청소년 스포츠클라이밍대회' 후원

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 전북 군산시 스포츠 클라이밍 경기장에서 진행하는 ‘제 12회 고미영컵 전국 청소년 스포츠클라이밍대회’를 후원했다.

‘고미영컵 전국 청소년 스포츠클라이밍대회’는 청소년 스포츠 클라이밍 유망주 발굴의 산실로, 초등학생부터 고등학생까지 참가하는 유스(Youth)부 A~E와 주니어부(만 18~19세) 등 연령대별 6개 그룹으로 구분돼 있다. 총 204 명의 선수들이 난이도와 속도, 볼더링 경기, 세 부문에서 기량을 경쟁하는 국내 최대 규모의 청소년 대회로 상위 입상 선수들에게는 청소년 국가대표로 뛸 수 있는 기회가 주어진다.

코오롱스포츠는 이번 대회의 메인 후원사로, 대회 진행 비용 일부 뿐만 아니라 입상자의 장학금도 지원한다. 또한 선수복과 심판, 스태프복 등 진행 물품 일체를 제공하는데, 여기에 코오롱스포츠의 상록수를 형상화한 한글 ‘솟솟’을 디자인 포인트로 적용한 것이 특징이다.

코오롱스포츠는 지난 2004년부터 2009년까지 고(故)고미영 선수의 고산 등반을 후원한 바 있다. 故고미영 선수는 불모지였던 한국의 스포츠클라이밍(인공암벽등반) 종목에서 두각을 나타내며 세계무대에 대한민국과 고인의 이름을 알렸다. 2003년까지 국내 스포츠클라이밍 분야에서 독보적으로 활용했으며, 2005년부터는 고산등반으로 활동 영역을 바꿔 만 3년이라는 짧은 기간에 히말라야 8000m 고봉 11개 좌를 등정했다. 본 대회는 스포츠클라이밍과 고산등반 등 모든 산악활동 분야에서 두각을 나타냈던 고인의 도전정신을 기리기 위해 2010년 창설됐으며, 코오롱스포츠는 고인과의 인연으로 12년 째 후원을 진행하고 있다.

