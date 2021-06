[아시아경제 박지환 기자] 한국공인회계사회는 제67회 정기총회를 이달 16일 오후 2시 한국공인회계사회 5층 대강당에서 온라인으로 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 정기총회는 코로나19 확산 방지를 위해 김영식 회장과 회계사회 임원진만 참석해 온라인 생중계로 진행된다. 공인회계사회 회원은 공인회계사 공식 유튜브 채널과 홈페이지를 통해 실시간으로 정기총회를 시청할 수 있다.

이날 정기총회에서는 전년도 결산보고, 2021회계연도 사업계획 및 예산보고에 이어 한국공인회계사회 회칙’일부개정(안)을 의결하며 감사 1인을 선출한다.

