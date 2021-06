파주CC, 백신 인증 이벤트 "커피가 공짜~"

경기도 파주CC(사진)가 백신 인증 이벤트를 펼친다.

코로나19 백신을 접종하면 커피를 무료로 제공한다. 코로나19 예방 접종을 독려해 이전의 활기찼던 생활로 복귀하는 희망 메시지를 전하기 위해서다. 골프장 역시 코로나19 확산을 막기 위해 적극적인 방역 지침에 앞장서고 있다. 발열 체크는 물론 코스 전체 소독 등 완벽한 방역 관리시스템은 기본이다. 경기도 행정 명령에 따라 클럽하우스와 라커, 카트, 그늘집, 코스 등에서는 마크스 착용이 의무다.

파주CC가 바로 친환경 골프장으로 변신한 ‘명품 퍼블릭’이다. 동코스 9홀에서 서코스 9홀로 이어지는 소나무 길은 특히 걸으면서 보는 즐거움이 최고다. 서울-문산 고속도로 개통과 함께 서울 도심에서 1시간 이내 도착할 수 있고, 일산과 의정부, 양주는 30분이면 충분하다. 최근 가성비가 뛰어난 차돌박이 떡볶이와 탕수육 쟁반 짜장 세트, 한우 소고기 뭇국, 수제 피자 등 신메뉴를 출시해 더욱 인기를 끌고 있다.